Недобитый ковид — в Европе вводят новые ограничения

Flickr

Европейские страны оказались лицом к лицу с новым подъемом заболеваемости COVID-19. Во многих странах зафиксированы рекордные показатели.

К примеру, в Германии за сутки выявлено около 4 тыс. новых заболевших, что является рекордным показателем за период с апреля 2020 года. В свою очередь, в Нидерландах также рекорд - 5.8 тыс. Во Франции же за сутки выявили около 19 тыс. случаев.

Во многих странах, к примеру в Италии и Польше, на нынешней неделе возвращаются к повсеместному масочному режиму. В Чехии же закрывают культурные и спортивные объекты, правда пока на две недели. Об этом сообщил «Интерфакс».