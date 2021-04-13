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Небоскреб в виде ракеты на стартовой площадке возводят в Москве
13 апреля, 2021 03:34
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Москомархитектура
Возведение башни-ракеты Национального космического центра началось на западе Москвы.
Небоскреб появится на территории бывшего завода имени Хруничева. Строители возводят башенную часть комплекса зданий. Главной станет башня высотой в 47 этажей и шпилем в 288 метров.
После окончания строительства Национального космического центра туда переедут все офисы «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, а также молодежные конструкторские бюро, сообщает телеканал «360».
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