Небоскреб в виде ракеты на стартовой площадке возводят в Москве

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Возведение башни-ракеты Национального космического центра началось на западе Москвы.

Небоскреб появится на территории бывшего завода имени Хруничева. Строители возводят башенную часть комплекса зданий. Главной станет башня высотой в 47 этажей и шпилем в 288 метров.

После окончания строительства Национального космического центра туда переедут все офисы «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, а также молодежные конструкторские бюро, сообщает телеканал «360».