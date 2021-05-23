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«Не вышло». Алексей Пушков оценил результат Манижи на Евровидении

Сергей Михневич
23 мая, 2021 11:01
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 11:01
1 мин
Federation Council of Russia/Global Look Press
Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение о выступлении певицы Манижи на Евровидении.

Как отметил он, Маниже на конкурсе не удалось подстроиться под «европейский вкус».

«Не вышло: лишь девятое место. Бледно, но заслуженно. Урок: не надо копий, не занимайтесь имитацией. Наше кино, побеждавшее в Каннах, было именно нашим — оттого и побеждало», — написал он в Twitter.

Алексей Пушков добавил, что копии всегда проигрывают. Напомним, финал «Евровидения» проходит 22 мая в Роттердаме. Всего в финале участвовали представители 26 стран.

Наивысшую оценку (12 баллов) России поставили представители Азербайджана. Выступление Манижи понравилось Франции, Португалии и Молдавии, пишет ФАН.

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