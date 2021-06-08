«Не выдержит он там семь лет»: сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни актера в колонии
Со дня трагического ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова прошел ровно год. Сейчас он отбывает наказание в колонии под Белгородом.
Старшая сестра Ефремова, Анастасия, рассказала о том, как он живет в колонии, они часто созваниваются. По ее словам, актер стал меньше шутить и это огорчает. Его там все уважают.
Анастасия также рассказала в интервью «СтарХиту», что Ефремову много пишут поклонники, однако по вечерам «он устает от монотонной работы» и не всегда может ответить. С актером созваниваются и навещают его друзья и коллеги Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Василий Мищенко и Сергей Гармаш.
По мнению Анастасии, Ефремову будет трудно выдержать семь лет заключения, хоть он и «не жалуется и бодрится».
Отбывающий срок в колонии Михаил Ефремов номинирован на кинопремию «Ника».