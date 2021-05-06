Не Варшава и не Великие Луки: раскрыта тайна происхождения советского маршала Константина Рокоссовского

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Национальный исторический архив Беларуси отыскал запись о месте рождения советского маршала Константина Рокоссовского. Военачальник указывал разные места и даты рождения, поэтому тайну происхождения до сих пор не могли раскрыть.

Архивисты нашли запись в метрической книге от 1889 года. Как оказалось, будущий военачальник родился в пункте Телеханы Минской губернии Российской империи.

Настоящая дата рождения - 3 сентября 1889 года (по старому стилю).

Долгое время биографы не могли установить место и дату рождения. В документе от 1920 года Рокоссовский указал местом рождения Варшаву. Потом, когда ему установили бюст в Великих Луках, полководец называл этот город местом рождения.

«Очень важно, что один из маршалов Победы, командующий 1-м Белорусским фронтом, командующий Парадом Победы в 1945 году, родился на белорусской земле и имел белорусские корни», — говорится в публикации белорусских архивистов.

Константин Рокоссовский - маршал СССР и Польши. 24 июня 1945 года он командовал Парадом Победы в Москве.