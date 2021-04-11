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Не тяни резину. Водителей в России будут штрафовать за резину не по сезону

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 20:03
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 20:03
1 мин
Dmitry Golubovich/Globallookpress.com
Водителей в России будут штрафовать за резину не по сезону

В России с 1 июня вступят в силу поправки в ПДД, устанавливающие штраф за передвижение на летней или зимней резине в несоответствующий сезон.

Инициатором реформы этой реформы стало Министерство внутренних дел. Штраф за подобное нарушение составит 500 рублей.

Властям в регионах позволят корректировать некоторые положения запрета в зависимости от погодных условий. Например, можно будет расширить зимний сезон, прописав, что он начинается в октябре, а заканчивается в апреле, сообщает Autonews.

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