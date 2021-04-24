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Не только слышать. Радио «Радонеж» запустило к юбилею YouTube-канал

Сергей Михневич
24 апреля, 2021 09:45
2 мин
Сергей Михневич
24 апреля, 2021 09:45
2 мин
Ilya Galakhov/Globallookpress.com
Ilya Galakhov/Globallookpress.com

В апреле православная радиостанция «Радонеж» отмечает 30-летие своей работы и запустила YouTube-канал, рассказал директор радио Евгений Никифоров. Старейшая независимая радиостанция в России вышла в эфир 30 апреля 1991 года.

«К 30-летию нашего радио заработал YouTube-канал «Радонеж». Там мы будем вести трансляцию эфира и выкладывать фильмы с фестиваля «Радонеж». Последние 25 лет мы ежегодно проводим фестиваль документального религиозного кино «Радонеж» - крупнейший в мире. На нем представлено более 30 стран. Надеемся, что фестиваль состоится и в этом году – если будет поддержка Минкультуры», - рассказал Никифоров.

Сегодня аудитория радио – одна из самых широких. «Если вы ищите правдивую, независимую информацию и хотите получить святоотеческое знание о христианстве - это все вы найдете на нашем канале. Мы разговорная просветительская радиостанция, освещаем события, но у нас не новости, а аналитика. Православный человек – интересуется всем, что происходит в мире, но с христианской точки зрения. А христианская точка зрения одна, потому что Христос – это сама правда», - сказал он.

Передачи радиостанции обращены ко всем, кто хочет приобщиться к сокровищам Вселенского Православия. «Радонеж» - уникальная для нашей страны радиостанция, которая существует исключительно на пожертвования своих слушателей, что обеспечивает ее полную независимость и неподверженность влиянию коньюктуры рынка, пишет РИА «Новости».

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Радио Радонеж
Евгений Никифоров
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