Не только слышать. Радио «Радонеж» запустило к юбилею YouTube-канал

Люди

В апреле православная радиостанция «Радонеж» отмечает 30-летие своей работы и запустила YouTube-канал, рассказал директор радио Евгений Никифоров. Старейшая независимая радиостанция в России вышла в эфир 30 апреля 1991 года.

«К 30-летию нашего радио заработал YouTube-канал «Радонеж». Там мы будем вести трансляцию эфира и выкладывать фильмы с фестиваля «Радонеж». Последние 25 лет мы ежегодно проводим фестиваль документального религиозного кино «Радонеж» - крупнейший в мире. На нем представлено более 30 стран. Надеемся, что фестиваль состоится и в этом году – если будет поддержка Минкультуры», - рассказал Никифоров.

Сегодня аудитория радио – одна из самых широких. «Если вы ищите правдивую, независимую информацию и хотите получить святоотеческое знание о христианстве - это все вы найдете на нашем канале. Мы разговорная просветительская радиостанция, освещаем события, но у нас не новости, а аналитика. Православный человек – интересуется всем, что происходит в мире, но с христианской точки зрения. А христианская точка зрения одна, потому что Христос – это сама правда», - сказал он.

Передачи радиостанции обращены ко всем, кто хочет приобщиться к сокровищам Вселенского Православия. «Радонеж» - уникальная для нашей страны радиостанция, которая существует исключительно на пожертвования своих слушателей, что обеспечивает ее полную независимость и неподверженность влиянию коньюктуры рынка, пишет РИА «Новости».