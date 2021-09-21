Не стало профессора-долгожителя факультета психологии МГУ Решетовой
Зоя Решетова, старейший профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, проработавшая всю жизнь на факультете психологии, ушла из жизни в возрасте 102 лет.
Решетова Зоя Алексеевна была заслуженным профессором факультета, доктором психологических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, ветераном Великой Отечественной войны, профессором, кавалером «Ордена Почета».
В 1998 году она была удостоена премии президента РФ и продолжала вести консультационную работу до смерти. В 2020 году была удостоена награды государственной наградой РФ – Ордена Почета, юбилейного нагрудного знака «250 лет МГУ имени М.В. Ломоносова», почётной грамоты Министерства образования РФ, почётной грамоты МГУ, знака «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медали «В память 850-летия Москвы», медали имени Л.С. Выготского Министерства образования.
Решетова стала руководителем кандидатских диссертаций десятков аспирантов и соискателей факультета психологии.
Примечательно, что покойный профессор прошла всю Великую Отечественную Войну в составе 2-й Гвардейской армии и имела множество наград.