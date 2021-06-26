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Не стало Леонида Топчиева. Он сыграл в легендарном фильме «Хождение за три моря»
26 июня, 2021 12:04
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Pixabay
В Москве на 91-м году жизни скончался известный советский и российский актер театра и кино Леонид Топчиев.
Российским зрителям он запомнился по работе в фильме «Хождение за три моря». В этом фильме актер блистательно сыграл Великого князя Московского Василия Третьего.
Кроме того, он снимался в таких фильмах, как «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки» и др.
Леонид Топчиев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, пишет РЕН ТВ.
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