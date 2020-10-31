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Не стало культового британского актера Шона Коннери
31 октября, 2020 16:14
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Flickr
Cэр Шон Коннери скончался сегодня. Знаменитому британскому актеру было 90-лет. О случившемся стало известно в субботу, 31 октября из сообщения семьи актера.
Причина смерти, а также когда пройдут похороны Коннери пока неизвестно, передает «Интерфакс».
В 2000 году Шон Коннери получил титул рыцаря. Многие эксперты до сих пор признают его лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда.
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