Не стало культового британского актера Шона Коннери

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Cэр Шон Коннери скончался сегодня. Знаменитому британскому актеру было 90-лет. О случившемся стало известно в субботу, 31 октября из сообщения семьи актера.

Причина смерти, а также когда пройдут похороны Коннери пока неизвестно, передает «Интерфакс».

В 2000 году Шон Коннери получил титул рыцаря. Многие эксперты до сих пор признают его лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда.