Не стало культового актера Армена Джигарханяна

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Стало известно о смерти актера и народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Он скончался на 86-м году жизни.

Джигарханян являлся основателем и директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Помимо своих легендарных ролей он прославился тем, что вошел в Книгу Рекордов Гинесса как самый снимаемый в России актер.

Как сообщает «Интерфакс», о смерти Джигарханяна стало известно из сообщения его друга Артура Согомоняна. Информацию о смерти также подтвердили в театре.