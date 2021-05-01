«Не стало человека-легенды». Скончался продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин

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Скончался продюсер Михаил Плоткин. Много лет он работал с Аллой Пугачевой и был администратором многих известных музыкальных коллективов. Об этом сообщил его друг Хизри Байтазиевю.

«Сегодня в 8:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов как: «Лейся песня», «Веселые ребята», «Самоцветы» и Надежда»», написал он на своей страничке в социальной сети.

Уточняется, что 77-летний Плоткин скончался от последствий перенесенного коронавируса. С марта этого года он лежал в двух больницах.

Михаил Плоткин родился в столице 20 апреля 1944 года. Он начал карьеру на эстраде в 20 лет, пишет ТАСС.