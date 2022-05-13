«Не прогноз»: Дмитрий Медведев предрек миру новые военные конфликты, эпидемии и голод
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выкатил «не прогноз», касающийся «Мира после антироссийских санкций».
Напомним, определённые ограничительные меры были введены против ряда российских компаний, банков, политиков, бизнесменов и деятелей культуры после того, как лидер РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
По мнению Медведева, из-за антироссийских санкций в мире может наступить продовольственный кризис, который, вероятно, перерастёт в голод. Какие именно страны окажутся на грани выживания, он пояснять не стал, сообщил лишь, что в «отдельных государствах» такая ситуация точно будет прослеживаться.
Кроме того, зампред Совбеза убеждён — энергетический кризис со временем только усилится в тех странах, где власти решили отказаться от российских нефти и газа. Возможен и валютно-финансовый кризис, а также новые региональные военные конфликты, эпидемии и многое другое, но в результате это всё приведёт к «новой архитектурной безопасности». Об этом Медведев написал в своём Telegram-канале.