Одиозная затея с QR-кодами для посещения кафе в Москве не продержалась и месяца
С 19 июля в Москве и Подмосковье отменяются QR-коды в общепите. Эта мера была введена 28 июня.
О решении сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, а следом - губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оно связано с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации от коронавируса. Выступление Собянина показал Telegram-канал Mash.
По словам градоначальника, требование о QR-кодах для посещения кафе и ресторанов уже выполнило свою задачу.
Введение QR-кодов вызвало критику со стороны бизнеса. Предприниматели узнали о новом ограничении 22 июня и не могли так быстро подготовиться к нововведению. Непривитые граждане возмущались, что не успеют поставить вакцину.
QR-коды подтверждали факт прививки, перенесенного заболевания или теста. Летние веранды разрешалось посещать без них.