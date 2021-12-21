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Не привитых уральских студентов «совершенно правильно» лишат доступа в вузы
21 декабря, 2021 16:36
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vk.com/свердловская область
Не вакцинированные студенты свердловских вузов не смогут посещать занятия очно. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
«Я думаю, что те, кто не завакцинирован, если он не имеет к тому медицинских противопоказаний, должен будет отстранен быть от учёбы так, как это написано в постановлении главного санитарного врача».
Чиновник подчеркнул, что такое решение в отношении студентов «совершенно правильно», передаёт Е1.RU.
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