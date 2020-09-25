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«Не перестаешь удивляться безумию»: В РПЦ осудили изображение Иисуса-трансвестита

Артем Денисов
25 сентября, 2020 00:01
2 мин
Иисус
Фото: wikimedia.org

Российская православная церковь назвала кощунством и безумием акцию Национальной лютеранской церкви Исландии, изобразившей на рекламе воскресной школы Иисуса Христа в образе трансвестита.

«Не перестаешь удивляться безумию, которое творится в Европе вокруг „гендерного разнообразия“», написал в своем Telegram-Канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, Иисус при этом танцует под радугой.

Представитель Исландской церкви Петур Георг Маркан вынужден был извиниться. По его словам, в следующий раз верующие увидят, как Иисус «вносит вклад в решение экологических проблем», сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее священник Римско-католической церкви в Детройте (США) использовал водяной пистолет для окропления святой водой. Так он сохранил социальную дистанцию.

По словам священника церкви Святого Амвросия преподобного Тимоти Пелька, церковь серьезно относятся к пандемии.

темы
религия
рпц
трансвеститы
2 мин