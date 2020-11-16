«Не обессудьте»: Мужчина покончил с собой из-за отказа врачей лечить его

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В Москве бывший предприниматель Олег Микитенко покончил с собой после того, как ему отказали в лечении.

Тело мужчины было найдено на Сущевском валу, вокруг было много крови. При осмотре выяснилось, что он выбросился из окна.

При Микитенко была найдена предсмертная записка. В ней он сообщил, что ходил на консультацию в Московский областной клинический институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), где не получил необходимого лечения. Также в записке мужчина сообщил, что у него отказали ноги.

«Был в МОНИКИ на консультации, госпитализировать и лечить меня отказали. Сейчас полностью отказали ноги, парализовало, не могу ходить. Не обессудьте», - приводит текст записки telegram-канал Mash.