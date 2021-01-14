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Не можешь запретить – возглавь: Минпромторг выступил за онлайн-торговлю алкоголем
14 января, 2021 10:23
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фото: Pixabay
Минпромторг поддержал инициативу о легализации дистанционной торговли алкоголем. Соответствующий законопроект готов, он находится на рассмотрении правительства.
В ведомстве отметили, что несмотря на законодательные ограничения на алкоголь, в интернете существует постоянный спрос. Сейчас его удовлетворяет нелегальный рынок.
В целях формирования легального рынка потребления алкогольной продукции Минпромторг поддержал инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу алкогольной продукции в магазинах, находящихся в жилых домах.
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