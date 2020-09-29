Фото: WWF

В Красноярском крае во время перекачки нефтепродуктов с нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО «Энергия». произошел разлив топлива. На этот раз порядка тонны горючего утекло в устье реки Хатанга Таймырского района.

По данным издания Gornovosti, перекачку нефтепродуктов осуществляли по временному трубопроводу, который разомкнулся, когда танкер отбросило от берега из-за штормовых волн.

Зампрокурора района выехал к месту случившегося для проведения проверки. Дело находится на контроле у прокурора Красноярского края.