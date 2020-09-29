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Не меньше тонны топлива: В Красноярском крае произошел розлив нефти

Анастасия Красильникова
29 сентября, 2020 13:43
1 мин
Фото
Фото: WWF

В Красноярском крае во время перекачки нефтепродуктов с нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО «Энергия». произошел разлив топлива. На этот раз порядка тонны горючего утекло в устье реки Хатанга Таймырского района.

По данным издания Gornovosti, перекачку нефтепродуктов осуществляли по временному трубопроводу, который разомкнулся, когда танкер отбросило от берега из-за штормовых волн.

Зампрокурора района выехал к месту случившегося для проведения проверки. Дело находится на контроле у прокурора Красноярского края.

темы
происшествия
экология
Красноярский край
нефтепродукты
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