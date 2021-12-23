«Не крутите хвостом»: Путин пригрозил политикам-антиваксерам
Президент России Владимир Путин вновь подтвердил недопустимость принудительной вакцинации и предостерег политические партии от использования столь чувствительной темы в своих целях.
«В советское время людей никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп, и пошли. Но те, кто развалил СССР, почему-то сейчас в первых рядах против вакцинации», - заявил Владимир Путин, отвечая на просьбу журналиста «Комсомольской Правды» Александра Гамова о вводе принудительной вакцинации в России ради спасения жизней.
«Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к людям - они должны занимать ответственную позицию, не крутить хвостом и не зарабатывать политические очки на здоровье нации».
При этом Владимир Путин согласился с журналистом, что цифры по смертности действительно ужасные. И заверил, что лично наставляет ответственные органы не скрывать их, а показывать все, как есть - чтобы люди понимали, насколько важна вакцинация.
«Вот вы, журналисты, говорите: повторно заболевают. А второй раз заболевают - знаете сколько? Один процент! А из ревакцинированных - 3-4%. Но эти цифры объективные, нужно просто доводить их до людей».
По словам Владимира Путина, здесь дело не в политической воле. «Как только начнешь давить - у нас народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути: нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость принятия необходимых мер».
Также президент отметил, что необходимо как можно скорее взаимно признать вакцины и распространять их по миру в большом количестве, иначе человечество не справится с этой проблемой.