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Не дай себя обмануть. В России запустят сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

Сергей Михневич
2 мая, 2021 09:11
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 09:11
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

В России до конца этого года появится мобильное приложение для борьбы с телефонным мошенничеством, сообщили в МВД.

Система получит название «Антимошенник» и будет внедрена в мобильное приложение ведомства. Сервис будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий.

В прошлом году телефонные аферисты похитили у россиян почти 150 миллиардов рублей. В ведомстве отмечают, что чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами.

Средний ущерб от подобного вида мошенничества в 2020 году варьируется от 27 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка, передает РБК.

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