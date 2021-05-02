Новости – Люди
Люди
Не дай себя обмануть. В России запустят сервис для борьбы с телефонным мошенничеством
2 мая, 2021 09:11
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
В России до конца этого года появится мобильное приложение для борьбы с телефонным мошенничеством, сообщили в МВД.
Система получит название «Антимошенник» и будет внедрена в мобильное приложение ведомства. Сервис будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий.
В прошлом году телефонные аферисты похитили у россиян почти 150 миллиардов рублей. В ведомстве отмечают, что чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами.
Средний ущерб от подобного вида мошенничества в 2020 году варьируется от 27 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка, передает РБК.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку