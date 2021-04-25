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Не больше 150 миллионов. В КХЛ задумались о тратах на легионеров

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 09:29
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 09:29
1 мин
Anton Belitsky/Globallookpress.com
Anton Belitsky/Globallookpress.com

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что клубы КХЛ должны сократить траты на легионеров.

Он напомнил, что недавно в КХЛ уже ввели потолок зарплат и сейчас он составляет 900 миллионов рублей, но лимита на легионеров в командах нет. Это, п мнению Третьяка, ущемляет права российских игроков.

Третьяк предлагает установить лимит трат на зарплату легионеров и платить больше 150 миллионов. Остальные финансы должны пойти на отечественных спортсменов, пишет «Московский комсомолец».

Третьяк добавил, что всегда будет отстаивать интересы российских спортсменов, которые защищают честь страны.

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ТЕГИ
Хоккей
Владислав Третьяк
КХЛ
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