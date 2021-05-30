«Не более пяти литров в год». В России предлагают ограничить продажу алкоголя
В России предлагают ввести норму, по которой каждый житель страны сможет приобрести в одни руки не больше пяти литров алкоголя. С такой идеей выступил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Допустимый литраж, который может купить для себя человек, должен быть определен нормами медицинского сообщества.
«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», - сказал URA.RU Хамзаев.
Кроме того, Хамзаев предлагает убрать виноводочные магазины из населенных пунктов и ввести государственную монополию на продажу алкоголя.