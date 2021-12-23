Не бесить народ в праздники: сразу три региона РФ отказались от проверки QR-кодов
Власти сразу трех российских регионов объявили о приостановке проверок QR-кодов в общественных местах.
Требование QR-кодов для посещения торговых центров приостановлено в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Аксёнов. Согласно ему, QR-коды не будут проверять до 20 января.
До 9 января приостановлена проверка QR-кодов в заведениях общепита Тульской области. Поручение о внесении изменений в правила по борьбе с коронавирусом внёс губернатор области Алексей Дюмин. Также проверка QR-кодов отменяется при посещении фитнесс-залов и других объектов для занятия спортом
Кроме того, о приостановке системы QR-кодов заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
«Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест – кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края, приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года», — приводит слова главы Ставропольского края РИА «Новости».