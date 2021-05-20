Назвавшего Кадырова «шайтаном» подписчика из Instagram нашли. Пришлось публично каяться

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Глава Чечни Рамзан Кадыров нашел подписчика, который в Instagram назвал его «шайтаном». Им оказался 15-летний подросток - за парня извинялись отец и другие родственники.

Автор комментария родом из Дагестана - сейчас он проживает с семьей в Подмосковье. На поиски обидчика у Кадырова ушли сутки.

ЧГТРК «Грозный» опубликовал запись с извинениями. На ней отец пообещал «в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез». Мужчина сказал: «Мне очень стыдно за такое воспитание, и я не понимаю, как так вышло».

17 мая Кадыров во время трансляции в Instagram зачитал комментарий, в котором подписчик назвал его «шайтаном». Чеченский лидер пообещал найти его и добавил: «Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу».