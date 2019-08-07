Названы «темные пятна» в биографии кандидата в депутаты МГД Васильева

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 35-му избирательному округу (Коньково, Теплый Стан) Сергей Малахов раскрыл подробности карьеры своего соперника-справоросса Сергея Васильева. Дело в том, что в официальной биографии Васильева на сайте «Справедливой России» содержатся лишь общие сведения. Там сказано, что он кандидат экономических наук и магистр политологии, с 1992 года «руководит экономическими службами», а с 2003 года «управляет бизнес-структурами на территории России и стран СНГ». В 2009 Васильев вступил в СР и в 2012 году был избран в Совет депутатов района Теплый Стан.

Более подробную информацию о карьере Васильева рядовому избирателю найти трудно. Такое положение вещей и решил исправить Малахов.

«Я решил все же разобраться, насколько успешно провластный кандидат выполнял свои обязанности в повседневном труде на протяжении последних лет, и каков результат этих трудов… Забегая вперед, могу сказать, что во многих организациях, где работал наш эсер, начинались большие проблемы и суды именно по экономическим спорам, в результате чего организации банкротились, или были близки к ликвидации. Насколько заслуга в этом именно его – сложно сказать, но судите сами», – написал Малахов на своей странице в Facebook.

В 2001 году Сергей Васильев занимал пост заместителя директора ГУП «Башимпэкс» при Министерстве торговли Республики Башкортостан, уроженцем которой он и является. В 2003 году организация была ликвидирована.

В 2003 Сергей Васильев с Амиром Субханкуловым, экс-директором «Башимпекса», создали ЗАО «ЭКСИМТРЕЙД». В настоящее время организация находится в стадии ликвидации по иску ООО «МиАС». Любопытно, что Сергей Васильев занимал должность регионального директора ООО «МиАС». Это указано в справке от 2012 года, когда справоросс баллотировался в Совет депутатов Теплого Стана.

«Совпадение? Или успешный антикоррупционный проект? Для меня пока загадка. Но данное совпадение наводит на определенные мысли», – задается вопросом Сергей Малахов.

К 2012 году Сергей Васильев перебрался в Москву и некоторое время проживал в Теплом Стане. Однако уже в 2016 году он сменил прописку на город Одинцово в Московской области, попутно сменив и место работы на ООО «Центр защиты гражданских интересов «Беркут». В настоящее время и эта организация также ликвидирована.

Сейчас Васильев проживает в 140 км от Москвы, в городе Рошаль. До недавнего времени он занимал должность начальника отдела в АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» в районе Коньково.

«Данный технопарк хорошо известен, так как находится в нашем районе. Тут работает более 1000 сотрудников, многие из них живут в нашем районе Коньково. Я было уже начал опасаться за судьбу “Полюса”, но оказалось, что эсер Васильев оттуда уволился, по всей видимости, ни структура организации, ни занимаемая должность не позволили эффективно применить экономические знания», – отметил Сергей Малахов.

Примечательной оказалась также диссертация, за защиту которой в 2006 году Васильев получил степень кандидата экономических наук, – «Государственное регулирование и поддержка малого предпринимательства в сфере поставок продукции для государственных нужд». По данным «Диссернета», в этой работе множество некорректных заимствований, в частности из диссертации Константина Перова «Разработка механизма поддержки участия малого предпринимательства в поставках продукции для государственных и муниципальных нужд» (2002 год).

«Значительное количество развернутых фрагментов из чужой работы не позволяют определить уровень оригинальности текста. Некорректные заимствования никак не оформлены или оформлены не по правилам (отсутствуют кавычки и точное указание на источник)», – говорится в характеристике работы на «Диссернете».

«Ну и делаем выводы, мои дорогие земляки, кто же такой этот претендент на звание депутата Московской городской думы по 35 округу – «гастролёр», эсер и как бы кандидат экономических наук господин Васильев», – резюмировал Сергей Малахов.