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Названо число заразившихся коронавирусом россиян на турецких курортах

Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 10:55
1 мин
Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 10:55
1 мин
1
фото: Pixabay

Посол России в Турции Алексей Ерхов назвал число россиян, которые заразились коронавирусной инфекцией на турецких курортах в 2020 году.

По словам Ерхова, из более чем 1,5 миллиона россиян, отдохнувших на турецких курортах, коронавирусом заразились 438 человек. Из них 11 случаев завершились летальным исходом.

Российское посольство в Анкаре считает, что принятые властями Турции меры являются эффективными. Местные власти разработали комплекс мер, который направлен на обеспечение эпидемиологической безопасности туристов во время пандемии, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Египет ужесточает требования к документам иностранных туристов. Причиной стал рост числа поддельных справок.

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