Фото: Mos.ru

К началу октября будет увеличена пропускная способность Волоколамского шоссе при выезде из Красногорска в Москву, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Предполгается, что это позволит уменьшить пробку от Строгино до Волоколамского шоссе. Там главной причиной увеличения заторов стал завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе.

«Для завершения работ закрыт съезд с МКАД на Волоколамское шоссе с внешней стороны в Красногорск. И в результате увеличилась транспортная нагрузка на М9 „Балтия“. Пробка тянется до самого въезда в Красногорск, где также перегружено Ильинское шоссе», — пояснил Гержик в эфире телеканала 360.

По его словам, до 10 октября в рамках эксперимента поменяется режим работы светофоров и ликвидируются левые повороты — кроме улицы Заводской в Красногорске. Эти действия должны увеличить пропускную способность Ильинского шоссе.

«Все эти мероприятия в комплексе позволят нам если не ликвидировать пробку на М9 „Балтия“, то существенно ее минимизировать», — подчеркнул он.

Развязка Волоколамского шоссе с МКАД — один из наиболее загруженных транспортных узлов Москвы. Здесь пересекаются интенсивные транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Из-за недостаточной пропускной способности развязки появляются пробки, которые сильно затрудняют въезд и выезд из города, а также транзитное движение по МКАД.

Реконструировать эту развязку начали еще ноябре 2018 года. Завершить работы должны до конца 2020-го.