Названы способы восстановить коронавирусные легкие

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Ускорить восстановление легких после перенесенного заболевания COVID-19 можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных дыхательных тренажеров.

Как сообщила врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина, эффект от гимнастики будет лишь в том случае, если их проводить несколько раз в день. Упражнения можно делать лежа и сидя.

Также, по словам специалиста, для лечения дыхательной недостаточности и снижения вирусной нагрузки, можно проводить ингаляции термическим гелиоксом. За этим должны следить врачи, сообщает «АиФ».

Ранее ученые выяснили, как бороться с осложнениями коронавируса, которые вызывают серьезные повреждения легких.

В ряде случаев в организме происходит чрезмерная воспалительная реакция, нарушающая газообмен в легких, что приводит к неспособности легких насыщать кровь кислородом. Медики предложили вводить стволовые клетки, чтобы предотвратить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) у больных.