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Названы самые желанные заграничные направления у российских туристов

Артем Денисов
1 октября, 2020 04:31
1 мин
самолет
Фото: Денис Постольсий

Жители России пожелали улететь из страны по трем направлениям, среди которых оказались Молдавия и Турция, следует из данных сервиса «Туту.ру».

Самым востребованным зарубежным городом стал Кишинев. За ним, по количеству бронирований, оказались турецкие Стамбул и Анталья. Также в список попали Даламан (Турция), столица Киргизии Бишкек и столица Белоруссии Минск.

Рейтинг составлен на основе анализа купленных билетов с датой вылета с 1 по 31 октября, сообщает Lenta.ru.

Напомним, россиянам в последнее время стали чаще отказывать во въезде в Турцию.

Это происходит в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса, говорится в сообщении генконсульства России в Анталье. Причина отказа - истекающие сроки действия загранпаспортов российских граждан. Он должен быть не менее 120 дней с момента въезда в Турцию.

темы
туризм
авиабилеты
россияне
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