Названы самые опасные для пациентов с COVID-19 заболевания

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Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение названы самыми опасными болезнями при заражении COVID-19.

Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина, они ухудшают шансы пациента на выздоровление. По ее словам, нет точных данных о пользе цинка и имбиря для лечения или профилактики коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что людей с серьезными хроническими заболеваниями и аллергиков нельзя вакцинировать от коронавируса.

Серьезные хронические аутоиммунные заболевания могут обострить проблемы с артритом, артрозом, поллинозом и аллергией на продукты питания.