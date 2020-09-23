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Названы самые опасные для пациентов с COVID-19 заболевания

Артем Денисов
23 сентября, 2020 06:43
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение названы самыми опасными болезнями при заражении COVID-19.

Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина, они ухудшают шансы пациента на выздоровление. По ее словам, нет точных данных о пользе цинка и имбиря для лечения или профилактики коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что людей с серьезными хроническими заболеваниями и аллергиков нельзя вакцинировать от коронавируса.

Серьезные хронические аутоиммунные заболевания могут обострить проблемы с артритом, артрозом, поллинозом и аллергией на продукты питания.

темы
эпидемия
здоровье
коронавирус
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