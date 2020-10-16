Названы регионы-лидеры по зарплатным убыткам россиян на пике карантина

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На пике ограничений, связанных с пандемией коронавируса, зарплатные убытки жителей России составили 841 миллиард рублей.

Как говорят эксперты, основные потери были вызваны не массовыми увольнениями, а режим неполной занятости, следует из обзора рейтингового агентства НКР «Цена карантина».

Для подсчетов были проанализированы поступления налогов физических лиц в бюджеты регионов. Во втором квартале текущего года они снизились на 9,5 процента, хотя кварталом ранее был зафиксирован рост на 12 процентов.

В исследовании не учитывались финансовые потери официально не трудоустроенных граждан, а также самозанятых. Многие из них утратили свои источники дохода ввиду специфики деятельности.

Наибольшие убытки из-за карантина были отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, республике Татарстан и Челябинской области. Среди наименее пострадавших регионов - Еврейская АО, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Северная Осетия и Курганская область, сообщает РБК.

Напомним, большинство жителей России считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать как минимум 50 тысяч рублей в месяц.

31,2% опрошенных говорят: чтобы жить нормально, нужно 50–70 тысяч рублей в месяц. 25% россиян назвали сумму в 70–100 тысяч рублей.

22,6% граждан хватит 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им будет хватать ежемесячно от 20 до 35 тысяч рублей в месяц.