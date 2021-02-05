Общество

Впервые названы конкретные российские регионы, где будут построены заводы, перерабатывающие бытовые отходы в электроэнергию. О планах стало известно из презентации ВЭБ.РФ, подготовленной к совещанию у зампреда комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева.

На первом этапе мусорные теплоэлектростанции (МТЭС) появятся в районе Сочи, Кавминводах и Тамани, а также в Московской области. На втором этапе построят МТЭС в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, городах Самарской (Самаре, Тольятти и Сызрани) и Ростовской (Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах) областей.

В ВЭБ.РФ сказали «Ведомостям», что данный перечень регионов и городов предварительный. В корпорации подчеркнули, что при его составлении учитывались несколько критериев - должны быть максимальные плотность населения и поток отходов, а также оптимальная логистика.

Цель проекта - постепенная ликвидация мусорных полигонов и утилизация 50% твердых коммунальных отходов.

Ранее стало известно, что мусор с российских полигонов «переберется» в интернет.