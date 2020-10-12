Названы хитрости для экономии на ипотечном кредитовании

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Россияне, купившие квартиры до появления льготной ипотеки, могут сэкономить.

Руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских в качестве примера привел ситуацию, когда покупатель три года назад приобрел квартиру на вторичном рынке недвижимости под 10% годовых.

«Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4%. А ипотека на новостройки — 6,5%. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4% и когда 6,5%. По Тюменским ценам, человек мог взять от 10 до 12 кв м, не меняя ежемесячного платежа», — сказал эксперт.

По его словам, продажа таких квартир выгодна как собственникам, так и покупателям. Стороны хотят совершить сделку как можно быстрее из-за опасений, что льгота на ипотеку перестанет действовать. Из-за этого владельцы квартир идут на значительное снижение цены, чтобы успеть продать недвижимость, сообщает ura.ru.

Как сообщалось, около 40% российских граждан никогда не смогут взять ипотеку.

В этом не поможет даже нулевая процентная ставка. В настоящее время около 75% строящегося жилья приобретается с помощью ипотечного кредитования.