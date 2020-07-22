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Названы даты и время слушания по скандальному делу Михаила Ефремова

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 21:35
1 мин
Фото
Фото: Википедия

Предварительное слушание по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова состоится в закрытом режиме 29 августа в Пресненском суде Москвы.

Начало слушания назначено на 11 часов, уточняет «Интерфакс».

По версии следствия, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков Ефремов управлял машиной Jeep Grand Cherokee Overland и ехал по Смоленско-Сенной площади в сторону Нового Арбата. В ходе движения он превысил скорость и выехал на встречную проезжую часть.

В результате он столкнулся с фургоном «ВИС», которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. От полученных травм водитель умер на следующий день.

Как стало известно, рассматривать скандальное дело Ефремова будет судья Елена Абрамова. Она известна приговорами футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также бывшему сотруднику МВД Дмитрию Захарченко. Последнего она оправдала по основному из двух эпизодов взяточничества и отправила в колонию на 13 лет по другому.

темы
происшествия
аварии
суд
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