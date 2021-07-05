Названа сумма трат на гала-концерт «Беларусь единая» в Минске
Стало известно, во сколько обошелся гала-концерт «Беларусь единая» в Минске, который состоялся на День Независимости республики.
На материально-техническое обеспечение из бюджета было направлено около 347 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок. При этом закупку провели из одного источника, так как предыдущую признали несостоявшейся. Заявку выполняла компания «Белимлайт».
На что именно были направлены деньги, не уточняется. Тем временем, на пиротехническую постановку под оригинальное музыкальное сопровождение 3 июля в Минске потратили 265 тысяч рублей. Заявку выполняла компания «Империя Огня», передает Telegram-канал TUT.BY.
Мероприятие прошло на проспекте Машерова. В этот раз концерт был посвящен Году народного единства, поэтому он носил название «Беларусь единая».
На концерте прозвучали хиты белорусского государственного ансамбля «Песняры», а также ансамбля «Верасы» и других исполнителей.