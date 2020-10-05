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Названа страна с самым высоким МРОТ в мире. Это не Россия

Артем Денисов
5 октября, 2020 05:01
2 мин
Женева
Фото: pixabay.com

Жители швейцарского кантона Женева проголосовали за увеличение уровня минимальной зарплаты в регионе.

За установление минимального порога оплаты труда в размере 23 швейцарских франков ($25) в час высказались более 58% избирателей. Этот показатель самый высокий в мире. Новая минимальная заработная плата будет применяться с 1 ноября. Инициатива поможет побороть бедность, содействовать социальной интеграции и уважать человеческое достоинство. Увеличенный МРОТ затронет около 30 тысяч работников, две трети из которых — женщины, пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле сообщило, что зарплаты, размер которых ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), недопустимы.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что благополучие граждан и рост их доходов являются главным приоритетом власти.

темы
Швейцария
зарплаты
МРОТ
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