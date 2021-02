Названа самая жизнеутверждающая мелодия в период пандемии коронавируса

Общество

Композиция Don't Stop Me Now британской группы Queen признана самой жизнеутверждающей в период эпидемии COVID-19.

Как считают респонденты издания Daily Mail, песня способна быстро поднять настроение и зарядить энергией. Второе место занимает хит группы ABBA Dancing Queen. Тройку замкнула композиция Living on the prayer коллектива Bon Jovi.

Далее идут Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations от The Beach Boys.

Как говорят эксперты, любимые песни повышают выработку эндорфинов — «гормонов хорошего самочувствия» и дофамина, способствующего получению удовольствия.

Как сообщалось, в Минздрав России в скором времени передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего COVID-19.

После этого будет получено разрешение на клинические испытания на больных коронавирусом, имеющих также ряд сопутствующих недугов.