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Названа самая полезная для здоровья рыба

Дмитрий Байков
23 сентября, 2020 11:54
2 мин
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фото: Pixabay

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, какая рыба является самой полезной для здоровья.

По словам Фомина, наиболее полезной является рыба из северных водоемов: треска, минтай, пикша, камбала, селедка. В ней содержится большое количество непредельных кислот, так называемая омега-3.

При этом Фомин отметил, что любая рыба полезна, она является важнейшим источником микроэлементов. Если люди предпочитают пресноводную, то обычно это лещ, вобла, судак, карп, сазан. Он посоветовал россиянам следить за ее происхождением и экологичностью района, передает радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что долгое время ученые не могли определиться, какая рыба является самой большой на планете. Все это время соперниками в многолетнем споре были самцы и самки китовых акул.

Новое исследование помогло прийти к выводу, что самки китовых акул значительно превосходят в размерах представителей мужских особей. Их средняя величина достигает 14 метров в длину.

темы
Россия
общество
рыба
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