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Названа самая безопасная страна для путешествий в период пандемии

Артем Денисов
13 июля, 2020 03:00
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Самой безопасной страной для путешествий в период эпидемии COVID-19 является Китая.

Как сообщил экс-главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, именно в КНР в настоящее время самая низкая заболеваемость коронавирусом: 5,8 человека на 1000 населения. Среди других стран по этому показателю он назвал Индию, однако лететь туда не рекомендуется, так как система здравоохранения там хуже, чем в Китае. Онищенко отметил, что самая плохая ситуация с коронавирусом сегодня наблюдается в Чили.

Из европейских стран политик назвал Францию, которая становится все более безопасной для туристов.

Онищенко считает, что необходимо снимать ограничения на перелеты, так как это позволит развивать экономику, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, COVID-19, скорее всего, не вышел из лаборатории в КНР, а находился во всем мире задолго до этого в спящем состоянии.

Как сообщил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон, вирус проявился при определенном сочетании природных факторов. Сегодня из разных стран приходит все больше свидетельств того, что COVID-19 находился в различных странах до того, как проявился в Азии. Так, вирус был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. Кроме того, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре прошлого года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис - в ноябре 2019 года, сообщает ТАСС.

темы
эпидемия
коронавирус
китай
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