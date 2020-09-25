Названа причина частого отказа россиянам во въезде в Турцию

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Россиянам в последнее время стали чаще отказывать во въезде в Турцию.

Это происходит в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса, говорится в сообщении генконсульства России в Анталье. Причина отказа - истекающие сроки действия загранпаспортов российских граждан. Регламентация срока действия этих документов изменена с 2015 года. Для россиян безвизовое пребывание действует в течение 60 дней. При этом срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней с момента въезда в Турцию, сообщает РБК.

Напомним, вернувшимся из Турции российским туристам грозят штрафы в несколько десятков тысяч рублей. Наказание ждет, если отдыхающий не выполнил требование Роспотребнадзора об обязательной сдаче теста на коронавирус по возвращении из-за границы.

Штраф за несдачу теста составляет 40 тыс. рублей.