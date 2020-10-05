Названа предпочитаемая россиянами валюта для сбережений

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Вкладчики крупных банков России хранят большую часть своих сбережений в рублях, следует из опроса кредитных организаций.

В среднем граждане хранят в национальной валюте 89% своих сбережений.

Среди иностранных валют для хранения сбережений в РФ предпочитают доллары и евро. Меньше - в фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях и японских иенах, сообщает радио Sputnik.

Напомним, прогноз главы Сбербанка Германа Грефа не оправдался. В июне банкир прогнозировал доллар до конца года в 60-62 рубля. При этом, он отметил неопределенность, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, которая может отразиться на цене российского рубля и других валют.