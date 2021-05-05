Названа официальная причина смерти супруга королевы Великобритании принца Филиппа

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп умер в силу своего преклонного возраста. Такое заключение значится в свидетельстве о смерти. У него не было ни травм, ни хронических заболеваний. Об этом со ссылкой на документы сообщило британское издание Telegraph.

До этого момента королевская семья официальную причину смерти 99-летнего принца не раскрывала. По данным издания, старость как причина смерти Филиппа была указана в документах лечащим врачом семьи.

При этом каких-либо заболеваний или других проблем со здоровьем, которые могли привести к кончине, не было. Отмечается, что за несколько недель до смерти у супруга королевы была хирургическая операция на сердце.

РИА «Новости» напоминает, что принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. На две недели в королевской семье был объявлен траур. Национальный траур продлился до 17 апреля, когда принца похоронили Филиппа.