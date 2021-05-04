Названа одна из самых характерных черт россиян. Её бы одобрил Марк Твен, но не Бенджамин Франклин
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем сайте исследование среди россиян, посвященное лени и прокрастинации.
Оказалось, что почти треть жителей России (30%) предпочитают не выполнять дела сразу, а откладывают их на потом. При этом с термином «прокрастинация*» не знакомы порядка 74% опрошенных.
Из тех, кто предпочитает откладывать дела, почти 40% - молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.
Ленивыми себя признали 21% респондентов. При этом наибольшая группа называющих себя «лентяями» - снова молодёжь 18-24 лет (29%). Трудолюбивыми себя считают 73% россиян, среди которых большинство – женщины (77%).
Абсолютно неленивыми себя назвали 14% респондентов.
Таким образом, россияне оказались довольно далеки от идей одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Бенджамина Франклина, которому приписывают фразу: «Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».
В тоже время, жители России оказались близки по духу американскому писателю Марку Твену, который считается автором слов: «Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра».
Полные результаты исследования представлены на сайте ВЦИОМ.
*Прокрастинацией в психологии называется склонность постоянно откладывать важные и срочные дела, что приводит к проблемам в жизни и болезненным психологическим эффектам.