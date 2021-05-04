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Названа одна из самых характерных черт россиян. Её бы одобрил Марк Твен, но не Бенджамин Франклин

Антон Мельников
4 мая, 2021 22:28
2 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 22:28
2 мин
Sergey Kovalev/Global Look Press
Sergey Kovalev/Global Look Press

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем сайте исследование среди россиян, посвященное лени и прокрастинации.

Оказалось, что почти треть жителей России (30%) предпочитают не выполнять дела сразу, а откладывают их на потом. При этом с термином «прокрастинация*» не знакомы порядка 74% опрошенных.

Из тех, кто предпочитает откладывать дела, почти 40% - молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.

Ленивыми себя признали 21% респондентов. При этом наибольшая группа называющих себя «лентяями» - снова молодёжь 18-24 лет (29%). Трудолюбивыми себя считают 73% россиян, среди которых большинство – женщины (77%).

Абсолютно неленивыми себя назвали 14% респондентов.

Таким образом, россияне оказались довольно далеки от идей одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Бенджамина Франклина, которому приписывают фразу: «Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».

В тоже время, жители России оказались близки по духу американскому писателю Марку Твену, который считается автором слов: «Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра».
Полные результаты исследования представлены на сайте ВЦИОМ.

*Прокрастинацией в психологии называется склонность постоянно откладывать важные и срочные дела, что приводит к проблемам в жизни и болезненным психологическим эффектам.

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ВЦИОМ
Лень
Россияне
Прокрастинация
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