Названа категория заболевших в окружении Путина сотрудников. Их много
Среди окружения российского президента Владимира Путина COVID-19 заразились сотрудники, которые отвечают за безопасность и обеспечение работы главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в основном COVID-19 заразились те работники, которые участвуют в «обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности».
При этом Песков обратил внимание, что число заразившихся сотрудников Кремля достаточно велико.
«Действительно, кто-то был инфицирован и, поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», - приводит слова Пескова «ТАСС».
Ранее пресс-секретарь заявил, что Кремль вопросом о предоставлении выходных после прививки от коронавируса не занимается. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».