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Названа главная причина побочных эффектов при вакцинации

Артем Денисов
4 февраля, 2021 01:27
1 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 01:27
1 мин
вакцина
pixabay.com

Стала известна причина побочных эффектов при вакцинации от COVID-19.

Как сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, данный фактор не зависит от иммунитета. Речь идет об особенности организма, который реагирует на вирусный белок. «Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется», — сказал Альтштейн.

Он отметил, что у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка. Как подчеркнул вирусолог, «ничего плохого и опасного» в такой реакции нет, сообщает телеканал «360».

Конечно, ни для кого не новость, что Россия, как всегда «впереди планеты всей» по производству вакцины от ужасающей коронавирусной инфекции. Но, как говорилось в известной детской сказке, «это еще цветочки – скоро будут ягодки».

В материале рассмотрим со всех сторон текущую ситуацию по гонке в изобретении вакцин.

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коронавирус
вакцина
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