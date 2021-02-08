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Назван срок окончания строительства «Северного потока-2» на территории Дании
8 февраля, 2021 23:44
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nord-stream2.com
Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода «Северный поток-2» - обновила план работ. Согласно данным, размещённым на портале Датского агентства по мореплаванию, к концу апреля строительство в исключительной экономической зоне Дании должно завершиться.
До этого Nord Stream2 AG сообщала только дату начала работ в Дании, не называя срок завершения.
Уточняется, что в строительстве принимают участие три российских судна – баржа-трубоукладчик «Фортуна», судно обеспечения «Балтийский исследователь» и «Мурман», передаёт «Интерфакс».
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