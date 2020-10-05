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Назван способ вернуть переведенные мошенникам деньги

Артем Денисов
5 октября, 2020 03:11
2 мин
деньги
Фото: pixabay.com

Жертвам мошенников при покупке товара через интернет следует обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщила руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская, просить банк отменить транзакцию смысла нет - если владелец пластиковой карты сам инициировал транзакцию, то финансовое учреждение помочь не сможет. Это касается и случаев, если мошенники заполучили данные карты.

По словам эксперта, если есть желание вернуть деньги после покупки, которая не устроила, то вопрос следует решать путем отказа от товара, на что по законодательству отводится семь дней. Если оплаченный товар не пришел или он оказался поддельным, то можно обратиться в полицию, сообщает «Прайм».

Напомним, в июне в Москве мошенница похитила с банковской карты безработного 1,6 млн рублей. Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Утром пострадавшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка.

Женщина завладела реквизитами пластиковых карт и похитила деньги.

темы
деньги
мошенники
финансы
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