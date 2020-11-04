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Назван способ получения наибольшей защиты от коронавируса

Артем Денисов
4 ноября, 2020 00:18
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Эффективность антител при защите организма от COVID-19 зависит от нескольких факторов.

Как сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, укрепить защитный барьер можно с помощью вакцинации. Однако наилучшая защита будет у тех, кто переболел коронавирусом, после чего сделал прививку. По словам врача, в этом случае вакцина будет служить «ревакцинацией».

«Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защиты», — отметил Болибок, сообщает радио Sputnik.

Напомним, ранее заявка на ускоренную регистрацию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» была направлена во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Также лекарство должно пройти процедуру преквалификации. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Если российская вакцина успешно пройдёт все регистрационные процедуры и тесты на соответствие требованиям и стандартам, то она сможет попасть в специальный перечень лекарств. Этот список используют международные организации и страны, которые осуществляют массовую закупку лекарств.

темы
вакцина
пандемия
коронавирус
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