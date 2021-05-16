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Назван способ победить бедность в России: «Нужно собственное производство развивать»

Сергей Михневич
16 мая, 2021 11:18
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 11:18
1 мин
Anton Kavashkin/Global Look Press
Anton Kavashkin/Global Look Press

В России необходимо развивать производство и поддерживать сельское хозяйство, считает депутат Госдумы от КПРФ, член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя. Это, по словам парламентария, поможет стране победить бедность, заявила она.

Мы должны увеличивать выплаты, каждый человек имеет право на работу и достойную заработную плату. А чтобы люди имели работу, нужно собственное производство развивать. Мы сегодня ввозим из-за границы оборудование для обрабатывающей промышленности, своего производство у нас вообще, по сути, нет», - сказала депутат.

Кроме того, по словам политика, государство должно поддерживать сельское хозяйство.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в стране растет число малообеспеченных россиян. В этом он обвинил пандемию коронавируса, пишет URA.RU.

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